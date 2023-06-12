В Эквадоре пожилая женщина внезапно «ожила» в гробу

Жуткие новости из Эквадора. Местный житель из-за ошибки медиков чуть не похоронил заживо свою мать Беллу.

Утром 9 июня мужчина по имени Гилберт Балберан отвез престарелую женщину в больницу города Бабаойо. Через несколько часов врач сообщил ему, что пациентка умерла. Опечаленный сын получил на руки свидетельство о смерти матери и принялся готовить похороны. Начал собирать деньги у соседей и родственников.

Женщину успели закрыть в гробу на четыре с половиной часа. А когда открыли, чтобы переодеть «покойницу» перед траурным прощанием, оказалось, что она еще дышит. Была вызвана скорая помощь, которая доставила даму в реанимацию.

«Понемногу успокаиваюсь после произошедшего. Теперь я прошу только, чтобы здоровье моей мамы поправилось. Я хочу, чтобы она была живой и рядом со мной, — цитирует Гилберта издание El Universo. – Моя мама подключена к кислороду. Его сердце стабильно. Доктор ущипнул ее за руку, и она отреагировала. Мне говорят, что это хороший знак».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Журналисты отмечают, что по состоянию на 11 июня ни больница, ни местное управление здравоохранения не прокомментировали эту чудовищную ошибку.