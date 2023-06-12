Начал работу новый маршрут для полетов в южные города России

В результате авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан. Кроме того, полетное время сократится в среднем на 35 минут в зависимости от аэропорта назначения. Но это не значит, что откроются воздушные гавани южных городов, закрытые в 2022 году из-за политических событий.

«Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетов по международным направлениям», — цитирует РИА Новости сообщение авиационного ведомства.

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Добавим, что временно закрытыми остаются аэропорты Анапы, Липецка, Симферополя, Геленджика, Воронежа, Элисты, Ростова-на-Дону, Курска, Краснодара, Белгорода и Брянска. Из-за ограничений перелеты из Москвы в Сочи стали значительно дольше — примерно четыре часа вместо двух с половиной, как раньше.