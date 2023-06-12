Как вернуть белизну посеревшим носкам – только не выбрасывайте эту пару

Хейли Бибер в белых носках. Фото: соцсети 

Эксперты рассказали, как спасти вашу любимую вещь.

Не стоит выбрасывать белые носки зря, даже если они стали серыми. Им можно вернуть прежний вид.

Оказывается, есть несколько хитростей, которые помогут отстирать носки. 

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Хозяйкам будет полезно знать, что первым шагом стоит постирать носки вручную с использованием обычного порошка. Затем следует хорошенько выжать влагу.

Второй шаг – обработка носков хозяйственным мылом. После нужно оставить носки на ночь для хорошей пропитки. Утром можно отправить вещь в стиральную машинку при температуре 40 градусов. Этот метод будет особенно полезен, если носки выглядят сильно загрязненными или потеряли свой белый цвет. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Напомним, ранее стало известно, как правильно вымыть пол.

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