Как вернуть белизну посеревшим носкам – только не выбрасывайте эту пару

Не стоит выбрасывать белые носки зря, даже если они стали серыми. Им можно вернуть прежний вид.

Оказывается, есть несколько хитростей, которые помогут отстирать носки.

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Хозяйкам будет полезно знать, что первым шагом стоит постирать носки вручную с использованием обычного порошка. Затем следует хорошенько выжать влагу.

Второй шаг – обработка носков хозяйственным мылом. После нужно оставить носки на ночь для хорошей пропитки. Утром можно отправить вещь в стиральную машинку при температуре 40 градусов. Этот метод будет особенно полезен, если носки выглядят сильно загрязненными или потеряли свой белый цвет. Об этом рассказали в belnovosti.by.