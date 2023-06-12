Необычное применение прокладки для критических дней – вы удивитесь

Стало известно, для чего может понадобиться женская гигиеническая прокладка. Оказалось, ее можно применять не по назначению.

Эксперты напомнили, что прокладка хорошо впитывает влагу. Значит, несложно будет прокладку переделать под очиститель неприятных запахов.

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Для этого достаточно нанести на прокладку несколько капель масла и приклеить ее в любое удобное место в шкафу. Такой трюк поможет навсегда избавиться от нежелательного запаха затхлости в гардеробе. Об этом рассказали в YouTube-шоу come cucinare.