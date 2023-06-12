Растения могут стать бюджетным очистителем воздуха в вашей квартире

Если вы не можете позволить себе дорогие очистители воздуха, тогда можно воспользоваться более бюджетным способом.

Растения поглощают ядовитые вещества и углекислый газ через микропоры на листьях. Они фотосинтезируют и дышат, потому что живые. Поэтому в закрытых помещениях растения способны удалить из воздуха более 80% загрязнений.

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Необходимо озеленить комнату с помощью 5-6 растений. Чтобы эффект был заметнее, стоит создавать композиции из разных цветов. При выборе растений нужно учитывать наличие маленьких детей и животных в доме, поскольку некоторые цветы могут быть для них ядовиты.