«Акцентный и удобный тренд»: стилист назвал топовую обувь на лето

Фэшн-эксперт рассказал, какие варианты обуви будут идеальны на лето.
Стилист назвал три варианта, которые актуальны летом 2023.
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«Хочу начать с моих фаворитов – это мюли. Женственная, но в то же время удобная обувь, подходящая практически под любой образ, прекрасно дополнит ваш гардероб», – отметил стилист.
Также эксперт предлагает пощеголять в босоножках на небольшом каблуке. Такая обувь вытянет силуэт и сделает образ еще более женственным.
«И, конечно же, это сандалии. В этом сезоне прошу обратить внимание на сандалии на платформе – это акцентный и удобный тренд этого сезона. С такой обувью возможна масса вариаций стилизации», – добавил стилист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стилисты назвали вещь из 90-х, которая в тренде этим летом.