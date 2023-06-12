«Акцентный и удобный тренд»: стилист назвал топовую обувь на лето

Фэшн-эксперт рассказал, какие варианты обуви будут идеальны на лето.

Стилист назвал три варианта, которые актуальны летом 2023.

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«Хочу начать с моих фаворитов – это мюли. Женственная, но в то же время удобная обувь, подходящая практически под любой образ, прекрасно дополнит ваш гардероб», – отметил стилист.

Также эксперт предлагает пощеголять в босоножках на небольшом каблуке. Такая обувь вытянет силуэт и сделает образ еще более женственным.