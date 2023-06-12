«В моде естественность»: такой педикюр точно не стоит делать в этом году

Стало известно, какой педикюр будет неактуальным в 2023 году.

Мастер ногтевого сервиса не советует делать идеально квадратную форму и наращивать длину.

«Первое, что привлекает внимание в педикюре и неактуально уже много лет – длина! Когда-то давно в тренде было даже наращивание на ногах, чтобы придать ногтям четкую форму квадрата. Но в наше время в моде естественность – эти тренды остались далеко позади», – отметила эксперт.

Мастер добавила, что длинные ногти создают травмоопасность.

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