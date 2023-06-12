Посадите эти растения и забудете про клещей на участке

Дачники сталкиваются с такой проблемой на своих участках, как клещи. При этом некоторые химические вещества для борьбы с членистоногими могут быть вредны и для человека.

Эксперты предлагают более естественный способ борьбы с клещами – посадку некоторых растений на даче. В список входят пижма обыкновенная, кошачья мята и лаванда узколистная.

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Еще в списке оказались ромашка далматская, персидская и кавказская, а также розмарин и полынь. Клещи не переносят запахи этих растений. При этом важно помнить, что нужно проявлять осторожность при использовании полыни. Так как она может быть опасна для аллергиков. Об этом рассказали в belnovosti.by.