«Тратить деньги на себя»: кто из знаков сорвет куш и насладится периодом с 12 по 18 июня

Деньги. Фото: Global Look Press 

Астрологи выделили счастливчика среди знаков.

Стало известно, кого на неделе с 12 по 18 июня ожидает финансовый успех.

Для представителей знака Лев можно не ограничиваться только одним источником дохода и искать дополнительные возможности. Относительно расходов, деньги могут уходить на покупку вещей, новые эмоции и подарки для близких.

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«Что касается расходов, то с 12 по 18 число Львы могут смело покупать себе новые вещи, тратить деньги на себя и подарки для близких. Для финансового успеха очень важны внутренняя свобода и счастье, которые окружающие будут ощущать», – отметили в rsute.ru.

Напомним, ранее астролог озвучила, что принесет 12 июня всем знакам.

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