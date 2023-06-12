«Тратить деньги на себя»: кто из знаков сорвет куш и насладится периодом с 12 по 18 июня

Стало известно, кого на неделе с 12 по 18 июня ожидает финансовый успех.

Для представителей знака Лев можно не ограничиваться только одним источником дохода и искать дополнительные возможности. Относительно расходов, деньги могут уходить на покупку вещей, новые эмоции и подарки для близких.

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