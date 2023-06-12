Используйте сахар и лед: необычный способ приготовления пышных котлет

Стало известно, как приготовить сочные котлеты с помощью льда и сахара.
Многие люди, когда готовят, не любят экспериментировать. Они следуют классическим рецептам, не имея места для креативных идей. Однако использование некоторых хитростей может сделать блюда еще вкуснее.
Помимо привычных ингредиентов, фарш для котлет можно обогатить сахаром. Он помогает раскрыть вкус ароматных специй. Фарш получается более насыщенным и вкусным с добавлением небольшого количества сахара.
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Чтобы котлеты не уменьшились при жарке, следует использовать лед. Его нужно измельчить в крошку, после чего добавить в фарш. Благодаря этому приему котлеты получаются пышными и сочными. Об этом рассказали в belnovosti.by.