Используйте сахар и лед: необычный способ приготовления пышных котлет

Помимо привычных ингредиентов, фарш для котлет можно обогатить сахаром. Он помогает раскрыть вкус ароматных специй. Фарш получается более насыщенным и вкусным с добавлением небольшого количества сахара.

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Чтобы котлеты не уменьшились при жарке, следует использовать лед. Его нужно измельчить в крошку, после чего добавить в фарш. Благодаря этому приему котлеты получаются пышными и сочными. Об этом рассказали в belnovosti.by.