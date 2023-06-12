Что нужно добавить в воду для мытья полов – копеечные средства от грязи

Уборка. Фото: Global Look Press 

Эти два компонента при уборке избавят от пыли надолго.

Всем хочется сохранить квартиру чистой как можно дольше. Однако часто бывает, что через несколько дней после уборки снова появляется пыль. 

Эксперты рассказали, как добавление глицерина и кондиционера для белья в воду при уборке помогут продлить свежесть в квартире.

Глицерин – проверенное и надежное средство, которое обычно используется при производстве косметических продуктов. Он поможет значительно снизить количество пыли в квартире.

А добавление кондиционера для стирки белья в воду для мытья даст приятный аромат и поспособствует появлению в доме свежести.

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Оба этих способа являются простыми и доступными, поэтому каждая хозяйка сможет легко справиться с проблемой скопления пыли в доме. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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