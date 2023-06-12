Что нужно добавить в воду для мытья полов – копеечные средства от грязи

Всем хочется сохранить квартиру чистой как можно дольше. Однако часто бывает, что через несколько дней после уборки снова появляется пыль.
Эксперты рассказали, как добавление глицерина и кондиционера для белья в воду при уборке помогут продлить свежесть в квартире.
Глицерин – проверенное и надежное средство, которое обычно используется при производстве косметических продуктов. Он поможет значительно снизить количество пыли в квартире.
А добавление кондиционера для стирки белья в воду для мытья даст приятный аромат и поспособствует появлению в доме свежести.
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Оба этих способа являются простыми и доступными, поэтому каждая хозяйка сможет легко справиться с проблемой скопления пыли в доме. Об этом рассказали в belnovosti.by.