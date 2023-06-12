Что нужно добавить в воду для мытья полов – копеечные средства от грязи

Всем хочется сохранить квартиру чистой как можно дольше. Однако часто бывает, что через несколько дней после уборки снова появляется пыль.

Эксперты рассказали, как добавление глицерина и кондиционера для белья в воду при уборке помогут продлить свежесть в квартире.

Глицерин – проверенное и надежное средство, которое обычно используется при производстве косметических продуктов. Он поможет значительно снизить количество пыли в квартире.