Не покупайте доллар в ближайшее время – совет эксперта

Эксперт рассказала, почему не стоит покупать доллар в ближайшее время.

Оказалось, американская валюта скоро упадет в цене. Именно поэтому консультант не советует закупать бумажные деньги в долларах.

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