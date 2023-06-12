Не покупайте доллар в ближайшее время – совет эксперта

Эксперт рассказала, почему не стоит покупать доллар в ближайшее время.
Оказалось, американская валюта скоро упадет в цене. Именно поэтому консультант не советует закупать бумажные деньги в долларах.
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«Скорее всего, в ближайшей перспективе мы увидим снижение курса доллара. Способствовать этому будут два фактора: выплата дивидендов и уплата налогов экспортерами. Для этой цели им придется продать часть валютной выручки. Ослабевший доллар может натолкнуть на мысль о том, чтобы начать его скупать», – заявила Волкова в беседе с vnimanie.pro.
«Вообще хранить деньги в деньгах – не лучший вариант. Тем более, когда вы делаете это поспешно: скорее всего, вы потеряете больше, чем сможете приумножить. Достаточно вспомнить резкие скачки валюты в 2022 году, когда люди покупали доллар за 120, а потом продавали за 80», – добавила Волкова.
Напомним, ранее с отечественного рынка ушла туалетная бумага Zewa.