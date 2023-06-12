Как правильно варить яйца – получится без трещин

Стал известен способ почистить яйца после варки быстро и эффективно.

Существует распространенная проблема, с которой сталкиваются многие домохозяйки. Речь идет о треснутой скорлупе после варки яиц. Это не только создает трудности при очистке, но также негативно влияет на вкус продукта.

Кто-то добавляет соль во время варки, но этот ингредиент не всегда может решить проблему. Однако есть простой и надежный способ легко очистить яйца.

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Рекомендуется добавить одну дольку лимона среднего размера в холодную воду перед варкой. Это может показаться необычным советом, но таким образом скорлупа будет оставаться целой. Об этом лайфхаке рассказали в belnovosti.by.