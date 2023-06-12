Хорошие новости для тех, кто собрался к Черному морю

Желающим отдохнуть на Черном море синоптики сделали настоящий подарок.

Краснодарский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды заявил, что Черное море прогрелось до +23 градусов к воскресенью, 11 июня.

При этом максимальная температура была зафиксирована на пляжах Сочи. Вода в Туапсе на градус прохладнее и составляет +22 градуса по Цельсию. В Анапе и Геленджике температура воды +21 градус, в Новороссийске – +20 градусов.

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Однако, купание на курортах Краснодарского края пока ограничено. Так как на многих пляжах выставлены красные флаги, предупреждающие о шторме. Об этом рассказали в kubnews.ru.