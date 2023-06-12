Этот топ из 90-х будет настоящей модной «бомбой» летом 2023 года

Эксперт рассказала, какая вещь из 90-х снова на пике популярности.
Оказалось, топ-бандо или полоска ткани на груди, оголяющая живот, актуальна этим летом. Примечательно, что в 90-е такая вещь тоже считалась модной. А это значит, что можно поискать топ-бандо среди залежавшихся вещей, сэкономить и носить модную винтажную вещицу.
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«Вариант в технике кроше будет стильно смотреться как в знойный день в городе, так и курортной зоне. Вязаные вещи – хит лета 2023. Бандо с трендовой металлизированной текстурой позволит создать образ для особого случая. Внедрить топ с сияющим напылением в повседневный лук тоже можно. Достаточно подобрать ему в пару базовые джинсы или лаконичные шорты-бермуды», – объяснила стилист в беседе с vnimanie.pro.
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