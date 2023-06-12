Этот топ из 90-х будет настоящей модной «бомбой» летом 2023 года

Эксперт рассказала, какая вещь из 90-х снова на пике популярности.

Оказалось, топ-бандо или полоска ткани на груди, оголяющая живот, актуальна этим летом. Примечательно, что в 90-е такая вещь тоже считалась модной. А это значит, что можно поискать топ-бандо среди залежавшихся вещей, сэкономить и носить модную винтажную вещицу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».