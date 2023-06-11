«Усиливаются экстрасенсорные способности»: что принесет 12 июня всем знакам

Стало известно, что ждет по астрологии все знаки в понедельник, 12 июня.

В этот праздничный день Луна будет в Рыбах-Овне. Астролог Елена Мун посоветовала прислушиваться к своим ощущениям. В этот период можно доверять своей интуиции, а также проводить время активно.

«Активные дни, когда можно и нужно заниматься рабочими вопросами, прикладывать максимум усилий для достижения целей. Хорошо уделить время активному отдыху, спорту или организовать перестановку в доме», – отметила Елена Мун.

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