«Усиливаются экстрасенсорные способности»: что принесет 12 июня всем знакам

Стало известно, что ждет по астрологии все знаки в понедельник, 12 июня.
В этот праздничный день Луна будет в Рыбах-Овне. Астролог Елена Мун посоветовала прислушиваться к своим ощущениям. В этот период можно доверять своей интуиции, а также проводить время активно.
«Активные дни, когда можно и нужно заниматься рабочими вопросами, прикладывать максимум усилий для достижения целей. Хорошо уделить время активному отдыху, спорту или организовать перестановку в доме», – отметила Елена Мун.
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«Усиливаются экстрасенсорные способности, повышается чувствительность: прислушивайтесь к интуиции, обращайте внимание на знаки пространства», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астролог рассказала, что Оксана Самойлова может столкнуться с финансовыми трудностями.