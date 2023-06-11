Сколько порошка на самом деле нужно сыпать в стиральную машинку: все нарушают важное правило

Существует правило пропорций, которое лучше не нарушать. Оно состоит в том, что на каждый килограмм белья нужно расходовать примерно одну столовую ложку стирального порошка.

Рекомендуемое количество порошка для того или иного вида грязных вещей указывается, как правило, на упаковке с порошком. Но кто же туда смотрит?!

По материалам katuna.ru.