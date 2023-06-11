Сколько порошка на самом деле нужно сыпать в стиральную машинку: все нарушают важное правило

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не любит читать надписи на упаковках.

Для эффективной стирки мало замачивания, застирывания и хорошей стиральной машинки-автомата.

Чтобы вещи хорошо выстирывались, нужно обязательно соблюдать нормы по использованию стирального порошка. 

Если на вещах после стирки остались белые разводы, скорее всего, это результат того, что в стиральной машинке слишком много стирального порошка.

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Существует правило пропорций, которое лучше не нарушать. Оно состоит в том, что на каждый килограмм белья нужно расходовать примерно одну столовую ложку стирального порошка.

Рекомендуемое количество порошка для того или иного вида грязных вещей указывается, как правило, на упаковке с порошком. Но кто же туда смотрит?!

По материалам katuna.ru.

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