Сколько порошка на самом деле нужно сыпать в стиральную машинку: все нарушают важное правило

Для эффективной стирки мало замачивания, застирывания и хорошей стиральной машинки-автомата.
Чтобы вещи хорошо выстирывались, нужно обязательно соблюдать нормы по использованию стирального порошка.
Если на вещах после стирки остались белые разводы, скорее всего, это результат того, что в стиральной машинке слишком много стирального порошка.
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Существует правило пропорций, которое лучше не нарушать. Оно состоит в том, что на каждый килограмм белья нужно расходовать примерно одну столовую ложку стирального порошка.
Рекомендуемое количество порошка для того или иного вида грязных вещей указывается, как правило, на упаковке с порошком. Но кто же туда смотрит?!
По материалам katuna.ru.