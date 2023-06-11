100 или 65 рублей? Что будет с курсом доллара на самом деле: базовый и позитивный сценарии со второй половины лета и до конца года

Эксперты в области финансов дают разные прогнозы по поводу перспектив курса доллара. Еще не так давно часть аналитиков склонялись к тому, что американская валюта достигнет трехзначной отметки и будет стоить порядка ста рублей за доллар.
Теперь от таких негативных прогнозов отказались. Сегодня речь идет о базовом и позитивном сценарии. Во втором случае, называется цифра в 65 рублей за доллар.
Именно столько, как ожидается, может стоять доллар к концу этого года при лучшем развитии событий в экономике. Начнет же укрепляться рубль со второй половины лета 2023 года.
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«Прогноз по курсу рубля до конца года составляет 70-75 рублей за доллар в базовом и 65 рублей за доллар в позитивном сценарии», - такие цифры привел аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
По материалам 1prime.ru.