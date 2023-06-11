Все нарушают это правило: в какой воде на самом деле нужно варить яйца

Яйца, как считают многие. варить довольно просто. Положил их в воду, довел до кипения и готово. Но это только на первый взгляд. И у пропагандирующих подобный подход к кулинарии яйца часто лопаются при варке либо очищаются потом с трудом от скорлупы.
На самом деле, существует правило варки яиц, которое поголовно нарушается. Многие не знают, в какой воде - горячей или холодной нужно варить яйца.
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Закономерность же здесь простая. Яйца, которые только что достали из холодильника, нужно опускать в холодную воду и уже потом ставить кастрюлю на огонь.
Если же яйца несколько часов полежали при комнатной температуре, опускать их можно в горячую воду.
По материалам belnovosti.by.