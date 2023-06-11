Все нарушают это правило: в какой воде на самом деле нужно варить яйца

Яйца, как считают многие. варить довольно просто. Положил их в воду, довел до кипения и готово. Но это только на первый взгляд. И у пропагандирующих подобный подход к кулинарии яйца часто лопаются при варке либо очищаются потом с трудом от скорлупы.

На самом деле, существует правило варки яиц, которое поголовно нарушается. Многие не знают, в какой воде - горячей или холодной нужно варить яйца.

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