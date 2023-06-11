Достаточно всего одной ложки: что добавить в кастрюлю при варке пельменей для более нежного вкуса

Пельмени. Казалось бы, чего проще. Кидай их в кипящую воду, вари и ешь. Но нет. Есть определенные тонкости, нарушив которые, вместо аппетитного блюда можно получить нечто слипшееся, разваренное и невкусное.

Варить пельмени нужно в большом объеме воды. На 300 грамм полуфабрикат нужно брать чуть меньше литра воды.

При варке пельменей в кастрюлю нужно добавить всего одну ложку растительного масла, так они не слипнутся. И на вкус будут более нежными.

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