Скупившие доллары в ужасе: страшная участь «американца» — названа дата, когда он рухнет

Аналитики дали два прогноза по поводу курса рубля - позитивный и базовый. От таких цифр люди, уже купившие доллары, будут в шоке, так как экономисты видят все предпосылки для того, чтобы рубль укрепился.

Стабилизация курса начнется уже со второй половины лета. Именно в этот период дефицит нефтегазовых доходов может сократиться при условии сохранения на текущих уровнях или роста на мировых рынках цен на нефть.

К тому же российская экономика прошла «дно» еще в третьем квартале прошлого года. Стабильная позитивная динамика и улучшение ожиданий и оценок приведут к увеличению спроса на рубль и повышению его стоимости.

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