Остальные отнесите на мусорку: три самых модных топа лета 2023 года — с чем их сочетать

В жаркую погоду открытый топ идеален. Он хорошо сочетается с брюками и юбками. Известная журналистка и блогер Надежда Стрелец отлично разбирается в моде и в своем телеграм-канале рассказывает о трендах наступившего сезона.

По словам Надежды Стрелец, этим летом в моде три вида топов. С остальными можно распрощаться, например, отнести их на мусорку.

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