Остальные отнесите на мусорку: три самых модных топа лета 2023 года — с чем их сочетать

В жаркую погоду открытый топ идеален. Он хорошо сочетается с брюками и юбками. Известная журналистка и блогер Надежда Стрелец отлично разбирается в моде и в своем телеграм-канале рассказывает о трендах наступившего сезона.
По словам Надежды Стрелец, этим летом в моде три вида топов. С остальными можно распрощаться, например, отнести их на мусорку.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Кроше. Ажурные топы, будто вы их купили в местном магазинчике на Бали или вам их заботливо связала бабушка. Носите с романтичными летящими юбками, или на контрасте – с джинсами или карго.
Джинсовый. Деним все еще самый модный материал сезона. Топ можно быть как корсет, бандо или жилет – в тренде любой вариант.
Асимметричный. На одно плечо, с разными лямками, с вырезом на одной стороне. Помимо того, что такие топы модные, они еще и круто визуально моделируют фигуру – делают плечи уже», - поделилась Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».