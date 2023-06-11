Вы раньше все делали неправильно: куда на самом деле надо насыпать порошок при стирке в машинке-автомате — вещи будут чище

Казалось бы. чего проще. В стиральной машинке есть несколько отсеков. Два их них - специально для порошка. Насыпай в любой и стирай. Но оказывается, насыпать порошок лучше не в отсек, а сразу в барабан машинки-автомата.

Так советуют поступать сами производители стиральных машин-автоматов. Так поступают и опытные хозяйки.

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