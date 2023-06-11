Клещи боятся этих цветов как черт ладана — обязательно посадите на участке

Клещей часто травят химией, видимо, не зная, что можно обойтись меньшей кровью и избавиться от паразитов совершенно безобидным способом. Он не только спасет от кровопийц, но и добавит участку ярких красок. Весь секрет — в специальных сортах цветов.

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Высадив конкретные растения на участке, вы забудете о клещах. Паразиты боятся этих цветов как черт ладана — почувствовав запах, они и близко не подползут.

В этих целях агрономы советуют высаживать пижму обыкновенную, кошачью мяту, лаванду узколистную, ромашку (далматскую, персидскую или кавказскую), розмарин и полынь. При этом к последней нужно относиться с осторожностью, так как на полынь часто бывает аллергия.

По материалам издания «БелНовости»