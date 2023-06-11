Как легко наточить ножницы без специальных средств: будут разрезать все

Обычно затупившиеся ножницы просто выбрасывают или, если инструмент дорогой, отдают на заточку.
Однако любой человек может привести свои ножницы в порядок подручными средствами. Это очень просто!
Возьмите любой стеклянный стакан и сделайте несколько движений по его краю ножницами, будто вы пытаетесь разрезать посуду.
Эти простые действия заточат лезвия в два счета. После нехитрой манипуляции ваши ножницы будут с легкостью разрезать и ткань, и бумагу, и даже полиэтилен.
Источник: официальный YouTube канал «Лайфхаки от Нечетова»