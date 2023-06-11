Как легко наточить ножницы без специальных средств: будут разрезать все

Ножницы. Фото: Global Look Press

Буквально за две минуты вы приведете инструмент в порядок.

Обычно затупившиеся ножницы просто выбрасывают или, если инструмент дорогой, отдают на заточку.

Однако любой человек может привести свои ножницы в порядок подручными средствами. Это очень просто!

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Возьмите любой стеклянный стакан и сделайте несколько движений по его краю ножницами, будто вы пытаетесь разрезать посуду.

Эти простые действия заточат лезвия в два счета. После нехитрой манипуляции ваши ножницы будут с легкостью разрезать и ткань, и бумагу, и даже полиэтилен.

Источник: официальный YouTube канал «Лайфхаки от Нечетова»

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