Как легко наточить ножницы без специальных средств: будут разрезать все

Возьмите любой стеклянный стакан и сделайте несколько движений по его краю ножницами, будто вы пытаетесь разрезать посуду.

Эти простые действия заточат лезвия в два счета. После нехитрой манипуляции ваши ножницы будут с легкостью разрезать и ткань, и бумагу, и даже полиэтилен.

Источник: официальный YouTube канал «Лайфхаки от Нечетова»