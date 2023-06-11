Соседи хохотали, когда мы рассыпали пшенку по участку: но тли у нас больше нет, а у них есть

Чтобы избавиться от тли в огороде, нужно извести муравьев, ведь именно они разводят вредителей на растениях. Один из самых простых и дешевых народных методов - это разбрасывание по участку пшенки.
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Эту крупу муравьи разносят по своим муравейникам, где угощают ей сородичей. В желудке у насекомых крупа начинает разбухать и разрывает их изнутри.
После того, как муравьи изведутся, исчезнет и тля, которую они растаскивали по вашему огороду.
Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».