Соседи хохотали, когда мы рассыпали пшенку по участку: но тли у нас больше нет, а у них есть

Эту крупу муравьи разносят по своим муравейникам, где угощают ей сородичей. В желудке у насекомых крупа начинает разбухать и разрывает их изнутри.

После того, как муравьи изведутся, исчезнет и тля, которую они растаскивали по вашему огороду.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».