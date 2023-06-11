Калорийность как у куриной грудки! Такую свинину можно даже худеющим: в чем секрет

Приготовить свинину так, чтобы она получилась фактически диетической реально. И хотя многие считают это мясо жирным и антонимом стройного тела, на деле оно может быть низкокалорийным и достойной альтернативой курице.

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Секрет в том, какой кусок мяса выбрать. Грудинка и шея считаются самыми жирными в свинине, лопатка и окорока — менее. Жир в том или ином количестве есть на каждом из кусочков, однако срезав его, получится почти чистая вырезка — худей не хочу.

Ее калорийность впечатляет — всего 150 ккал на 100 граммов продукта. К слову, у куриной грудки эти значения немногим меньше. А употреблять такую свинину можно даже на диете.

По материалам портала «Москва 24».