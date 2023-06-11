Такие соки в магазинах опасны для здоровья — обходим десятой дорогой, даже если со скидкой

Одним из самых популярных товаров в жару становится сок, и вероятность нарваться на некачественный напиток в этот период возрастает в разы. Последствия у такой «встречи» малоприятные: есть риск озноба, тошноты и других «прелестей» отравления.

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Пищевой технолог РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова объяснила, что распознать некачественный сок можно по упаковке: она должна быть целой, без трещин, вмятин и других видимых повреждений.

Немаловажную роль играет и место, где выставлены напитки. Прямой солнечный свет не должен попадать на полки, так как это заметно сокращает срок годности соков.

Выбирать же стоит напитки прямого отжима — не восстановленные.

По материалам портала «Городовой».