Узнали, как вырастить чеснок размером с грушу: все соседи в восторге — подкормка «из ничего»

Немногие садоводы знают, что отличную подкормку для чеснока можно сделать из сорняков, которые обычно выбрасывают или уничтожают впустую. И лучше всего для этой цели подходят цветущие одуванчики и крапива.
От них чеснок так и прет, головки у культуры вырастают огромными, при этом твердыми и сочными, не рыхлыми, они отлично хранятся потом весь год до следующего урожая.
Если крапивы и одуванчика не насобираете, смело добавляйте и другие сорняки, а также отходы от скошенного газона, это тоже принесет пользу чесноку.
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В 10 литровое ведро, полное травы и сорняков насыпьте 3–4 столовых ложки с горкой горчичного жмыха, залейте доверху водой, накройте крышкой и поставьте в теплое место на 5–7 дней. Удобрение приготовится, когда забродит и пойдет пенка.
Эта подкормка богата азотом, калием, фосфором и магнием, а также другими питательными элементами.
Каждые 2 литра такого настоя разбавьте 10 литрами воды, положите также в него 1 столовую ложку азофоски.
После такой подкормки чеснок начнет расти буквально на глазах.
Источник: дзен-канал «Сад, огород лайф».