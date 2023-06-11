Вы удивитесь, но закладывать капсулы в стиральную машину нужно именно так — не в середину и даже не поверх одежды

Многие хозяйки, использующие капсулы для стирки, кладут их в центр барабана или поверх вороха грязной одежды, даже не подозревая, что тем самым они делают только хуже. Из-за неправильного расположения капсулы, вещь теряет свой вид, тускнеет, и на них могут появиться пятна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы впредь такого не случалось, важно помнить о нюансах использования этого чуда бытовой химии. Так, это средство не любит болтаться среди горы грязного белья, лучшим местом для нее считается самая дальняя стенка на дне барабана.

Закладывать капсулу нужно строго до загрузки вещей — так она полностью растворится, не оставив следов на одежде. В противном случае она не успеет растаять за цикл стирки, и на белье могут появиться белесые пятна.

По материалам belnovosti.by