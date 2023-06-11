Как «хлебной водой» добиться высокого урожая огурцов: с куста — по ведру снимаем

Огурец. Фото: соцсети

Можно просто насобирать корочки со стола и использовать их с пользой в саду.

Побалуйте свои огурчики «хлебной водой», и они ответят вам отличным урожаем. Можно использовать купленную булку хлеба, а можно просто насобирать корочки со стола, а потом размочить их, как вам удобнее.

Итак, необходимо взять хлеба в размере одной буханки, погрузите ее в воду, разомните. Оставьте настаиваться на ночь.

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Утром в хлебный раствор вылейте пузырек йода (маленький), размешайте. Возьмите литр этого состава и вылейте в ведро воды.

Данной подкормкой обработайте огурцы. Повторяйте процедуру кaждыe две нeдeли все лето.

Хранить подкормку нужно в прохладном месте.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».

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