Как ухаживать за срезанными ирисами, чтобы они не зачахли за три дня — будут радовать неделями

При должном уходе любой срезанный цветок простоит дольше обычного, и ирисы не исключение. Эти растения сохраняют свежий вид в среднем 7-10 дней, а при соблюдении простых рекомендаций и того больше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во-первых, срезать ирисы нужно острым инструментом рано утром или поздно вечером. Делать эту процедуру днем разрешается только в пасмурную погоду. При этом обязательно стоить удалить сухие и поврежденные листья.

Во-вторых, ирисы любят прохладную очищенную или отстоявшуюся воду температурой 2-5 градуса. А вливать в вазу нужно столько воды, чтобы она покрыла цветы на одну треть.

В-третьих, на один литр воды нужно добавить одну чайную ложку сахара, а саму емкость с ирисами поставить в светлое помещение вдали от прямых солнечных лучей.

Следуя простым правилам, свежий вид любимых цветов будет радовать не одну неделю.

По материалам belnovosti.by