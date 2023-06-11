Чеснок и лук уродятся с яблоко! Поливаем этим раствором и радуемся урожаю

Пожелтевшую зелень лука и чеснока мгновенно приведет в чувство подкормка из мочевины и сульфата магния. Они быстро решают проблему и делают овощи сильными, сочными, урожайными. Вы удивитесь, какими крупными вырастут головки.

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В 10 литрах воды растворите 1,5 столовых ложки мочевины или карбамида, а также 1 столовую ложку сульфата магния.