Чеснок и лук уродятся с яблоко! Поливаем этим раствором и радуемся урожаю

Пожелтевшую зелень лука и чеснока мгновенно приведет в чувство подкормка из мочевины и сульфата магния. Они быстро решают проблему и делают овощи сильными, сочными, урожайными. Вы удивитесь, какими крупными вырастут головки.
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В 10 литрах воды растворите 1,5 столовых ложки мочевины или карбамида, а также 1 столовую ложку сульфата магния.
Далее этот состав перелейте в лейку, которая имеет распылитель. И полейте подкормкой чеснок и лук, делайте это прямо на перья. Буквально через два дня культуры станут зелеными и сочными, активно пойдут в рост.
Источник: дзен-канал «Сад и огород. Лайф».