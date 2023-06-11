Удивились, что так просто: взяли полную ложку и полили огурцы — никаких желтых листьев!

Обычный мед может мгновенно привести ваши огурцы в чувства, если листочки культуры вдруг стали желтеть. Кроме того, медовая подкормка улучшает в целом состояние растения, стимулирует рост, развитие цветков и плодов, повышает иммунитет овоща.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Вам понадобится всего лишь столовая ложка меда с горкой (если засахаренный) или три чайные ложечки. Растворите его в 5 литрах воды.
Далее полейте медовым составом огурчики из расчета: 1/2 литра на один корень.
Источник: дзен-канал «Цветочные технологии».