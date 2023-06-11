Удивились, что так просто: взяли полную ложку и полили огурцы — никаких желтых листьев!

Вам понадобится всего лишь столовая ложка меда с горкой (если засахаренный) или три чайные ложечки. Растворите его в 5 литрах воды.

Далее полейте медовым составом огурчики из расчета: 1/2 литра на один корень.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологии».