Взяли древесную золу, которая осталась после шашлыков и уничтожили всю тлю в огороде: лучше не знаем метода

Отличный способ выведения тли с посадок при помощи древесной золы показывает свою эффективность уже много-много лет. Им пользовались наши бабушки и мамы, и он никогда их не подводил.

Сейчас, когда многие стали отказываться от химии в пользу народных средств, этот метод стал особенно популярным у садоводов. Вы можете использовать древесную золу, которая осталась после шашлыков или сожгите обрезанные ветки с плодовых деревьев и кустов.

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