Жаль, что раньше не знали про соду: теперь всегда кладем 2 ложки в машинку – одежда словно новая

Если перед началом стирки насыпать прямо в барабан на белье пару столовых ложек соды, то вы сможете в несколько раз увеличить моющие свойства стирального порошка.
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После стирки с содой белое белье станет таким, словно вы его только что купили, уйдет серость и желтизна, отстираются пятна. А вот цветные вещи, напротив, станут только ярче.
При этом ткань будет мягкой, приятной на ощупь, словно вы использовали кондиционер для белья.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».