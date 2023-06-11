Жаль, что раньше не знали про соду: теперь всегда кладем 2 ложки в машинку – одежда словно новая

После стирки с содой белое белье станет таким, словно вы его только что купили, уйдет серость и желтизна, отстираются пятна. А вот цветные вещи, напротив, станут только ярче.

При этом ткань будет мягкой, приятной на ощупь, словно вы использовали кондиционер для белья.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».