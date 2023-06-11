Больше не насыпаем порошок в маленький отсек стиралки: узнали, как это делать правильно

Во всех остальных случаях насыпать порошок в неглубокий отсек бесполезно, он просто оттуда смоется и все. Поэтому игнорируйте этот лоток, когда применяете обычные режимы на своей стиралке, так вы существенно сократите расходование порошка и сэкономите свои деньги.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»