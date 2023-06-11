Больше не насыпаем порошок в маленький отсек стиралки: узнали, как это делать правильно

Многие хозяйки неправильно пользуются отсеками для стирального порошка в машинках, насыпая средства в оба отдела.
Однако в маленький отдел порошок стоит насыпать только тогда, когда вы решили включить режим стирки с замачиванием, а этой функцией пользуются нечасто.
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Во всех остальных случаях насыпать порошок в неглубокий отсек бесполезно, он просто оттуда смоется и все. Поэтому игнорируйте этот лоток, когда применяете обычные режимы на своей стиралке, так вы существенно сократите расходование порошка и сэкономите свои деньги.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»