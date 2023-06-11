Курс доллара взлетел запредельно: решение Центробанка заставило принять меры — россияне оторопели

Рубль на последних торгах Московской биржи начал расти, однако растерял свое преимущество относительно американского доллара. Доллар опять взлетел в своем курсе, превысив 82 рубля.

Согласно последним данным Мосбиржи, курс «американца» составил 82,66 рубля, евро торговался за 89,01 рубля, юань — за 11,57 рубля.

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Эксперты связывают новый виток интереса инвесторов к валюте США с решением Центробанка РФ сохранить ключевую ставку прежней – на уровне 7,5% годовых.

Регулятор считает, что баланс рисков для инфляции в РФ еще больше сместился в сторону проинфляционных. И если инфляционное давление увеличится, ЦБ допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Источник: 1prime.ru.