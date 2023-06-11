Назван необычный способ уснуть без труда

Для некоторых людей попытки уснуть становятся настоящим кошмаром.

Чтобы засыпать быстро и без нервов можно попробовать упражнение, которое представляет собой массаж и озвучивание своих тревог.

«Нужно нажимать или слегка постукивать 7-9 раз по трем участкам лица – вокруг глаз, под носом и под губами. Затем – по ключицам и под мышками и напоследок – по макушке. При этом следует вслух проговаривать проблемы, которые вас тревожат и оценивать их негативное влияние по шкале от 1 до 10», – leicestermercury.co.uk.