Власти хотят ввести лицензии на владение опасными породами собак

Бульдог. Фото: Global Look Press

Завести животных из этого списка будет возможно не всем.

Депутаты Госдумы составили список опасных пород собак. Этих животных не хотят оставлять у любого дома. 

Политики приготовили законопроект, согласно которому американский бандог, американский бульдог, акбаш, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака будут внесены в список опасных собак. 

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Только совершеннолетние граждане со справкой об отсутствии психических заболеваний и документом о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак смогут приобрести кого-то из опасного списка.

Также нужно будет проверить, подходит ли квартира для разведения таких собак.

«Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания», – процитировали законопроект ria.ru.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как нападают акулы.

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