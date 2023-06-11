Власти хотят ввести лицензии на владение опасными породами собак

Депутаты Госдумы составили список опасных пород собак. Этих животных не хотят оставлять у любого дома.
Политики приготовили законопроект, согласно которому американский бандог, американский бульдог, акбаш, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака будут внесены в список опасных собак.
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Только совершеннолетние граждане со справкой об отсутствии психических заболеваний и документом о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак смогут приобрести кого-то из опасного списка.
Также нужно будет проверить, подходит ли квартира для разведения таких собак.
«Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания», – процитировали законопроект ria.ru.
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