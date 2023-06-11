В России хотят ввести лицензии на владение опасными породами собак

Депутаты Госдумы составили список опасных пород собак.

Политики приготовили законопроект, согласно которому американский бандог, американский бульдог, акбаш, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака будут внесены в список опасных собак.

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Только совершеннолетние граждане со справкой об отсутствии психических заболеваний и документом о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак смогут приобрести кого-то из опасного списка.

Также нужно будет проверить, подходит ли квартира для разведения таких собак.