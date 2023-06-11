Все делают это неправильно: как на самом деле нужно пользоваться чеснокодавкой — не очищать

Возиться давленым чесноком любит далеко не каждая хозяйка. Его нужно долго очищать, а потом еще чеснокодавку с трудом отмоешь.
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Но на самом деле ей почти все пользуются неправильно. В чеснокодавку нужно размещать неочищенные зубчики чеснока. Вы получите ту же самую кашицу при нажатии, а когда раскроете прибор вам останется только вытащить шкурку от чеснока и выбросить.
После такого использования чеснокодавка не забивается и легко промывается струей воды из крана без применения щеточки.
Также не все знают, что чеснокодавкой можно выдавливать не только чеснок, но и сок из кусочков лимона и лайма. Для приготовления салатов это незаменимое и очень эффективное приспособление!