Положите салфетку справа – эксперт рассказала, как общаться с официантом в ресторане без слов

Cтало известно, почему нужно класть салфетку слева от тарелки.

Обычно в ресторанах и кафе перед гостем кладут салфетку из ткани. Не все знают, зачем она нужна.

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Эксперт по этикету отметила, что салфетка выполняет не только эстетическую, но и защитную функцию. Салфетка защищает стол от грязи и крошек, а также капель жидкости.

Но самое главное в такой салфетке – возможность подать верный сигнал официанту. Если гостю захотелось ненадолго отойти, ему нужно положить салфетку справа от тарелки. В этом случае блюдо не заберут.