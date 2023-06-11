Положите салфетку справа – эксперт рассказала, как общаться с официантом в ресторане без слов

Cтало известно, почему нужно класть салфетку слева от тарелки.
Обычно в ресторанах и кафе перед гостем кладут салфетку из ткани. Не все знают, зачем она нужна.
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Эксперт по этикету отметила, что салфетка выполняет не только эстетическую, но и защитную функцию. Салфетка защищает стол от грязи и крошек, а также капель жидкости.
Но самое главное в такой салфетке – возможность подать верный сигнал официанту. Если гостю захотелось ненадолго отойти, ему нужно положить салфетку справа от тарелки. В этом случае блюдо не заберут.
«В российской традиции после того, как закончили есть, салфетку принято оставлять слева от тарелки. Если тарелку убрали, то положите салфетку на ее место. Это знак для официанта, что трапеза закончена, и приборы можно уносить», – отметила эксперт в беседе с Gorodovoy.ru.