«Создает дополнительную световую нагрузку»: почему нельзя покупать белое постельное белье

Вместо белоснежного оттенка специалист предложил остановиться на пастельных тонах. К слову, бледно-оливковый, приглушенно-­коричневый или серый отлично дополнят интерьер и не будут мешать сну. А вот яркие цвета лучше избегать.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как убрать волосы перед сном, чтобы они не запутались.