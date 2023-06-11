«Создает дополнительную световую нагрузку»: почему нельзя покупать белое постельное белье

Сон. Фото: Global Look Press 

Врач-сомнолог, профессор Роман ­Бузунов прокомментировал покупку белоснежного белья для сна.

Стало известно, почему не стоит покупать белые простыни и наволочки. 

Оказалось, что светлый оттенок постельного белья негативно влияет на организм человека. 

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Если в комнате нет полной темноты, от белого белья будет отражаться свет. А это в свою очередь будет мешать человеку спать.

«Это создает дополнительную световую нагрузку – фотоны света попадают в глаза даже через закрытые веки и подавляют продукцию мелатонина», – объяснил эксперт в беседе с aif.ru.

Вместо белоснежного оттенка специалист предложил остановиться на пастельных тонах. К слову, бледно-оливковый, приглушенно-­коричневый или серый отлично дополнят интерьер и не будут мешать сну. А вот яркие цвета лучше избегать.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как убрать волосы перед сном, чтобы они не запутались.

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