«Создает дополнительную световую нагрузку»: почему нельзя покупать белое постельное белье

Стало известно, почему не стоит покупать белые простыни и наволочки.
Оказалось, что светлый оттенок постельного белья негативно влияет на организм человека.
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Если в комнате нет полной темноты, от белого белья будет отражаться свет. А это в свою очередь будет мешать человеку спать.
«Это создает дополнительную световую нагрузку – фотоны света попадают в глаза даже через закрытые веки и подавляют продукцию мелатонина», – объяснил эксперт в беседе с aif.ru.
Вместо белоснежного оттенка специалист предложил остановиться на пастельных тонах. К слову, бледно-оливковый, приглушенно-коричневый или серый отлично дополнят интерьер и не будут мешать сну. А вот яркие цвета лучше избегать.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как убрать волосы перед сном, чтобы они не запутались.