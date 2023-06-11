«Лучше отказаться»: эксперт по волосам назвала самый вредный шампунь

Стало известно, какой шампунь не стоит покупать.

Тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина поделилась с девушками и женщинами секретами ухода за шевелюрой.

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Эксперт объяснила, что формальдегид не должен оказаться в составе шампуня.

«Если заметили формальдегид, от покупки лучше отказаться. Почему это негативно влияет на наше здоровье? Обычно после мытья головы мы сушим волосы феном или вытягиваем утюжком, при этом выделяются токсичные вещества. А еще они разрушают определенные связи в структуре. Да, волос становится на какое-то время более прямым, но еще и ломким», – заявила Татьяна Лисина в беседе с vnimanie.pro.