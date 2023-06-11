Два способа вернуть бюстгальтеру прежний функционал – не придется покупать новый

Стало известно, что сделать со старым бюстгальтером. Его не придется выкидывать.

Растянутое нижнее белье не нравится никому. Внешний вид изделия может оставаться в хорошем состоянии. При этом, например, бюстгальтер перестает поддерживать формы и утрачивает свою основную функцию.

Однако не спешите избавляться от лифа. Функционал растянутого бюстгальтера можно вернуть с помощью нитки и иголки. Необходимо немного ушить пояс нижнего белья.

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Вдоль застежки важно сделать несколько стежков ниткой, а потом просто потянуть ее в сторону. После этого лиф станет более тугим.