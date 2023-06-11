«Обманывают туристов»: названо время активизации мошенников и аферистов

Специалисты рассказали о наступлении опасного периода.
Оказалось, сезон аферистов еще впереди. В отечественном сегменте интернета уже в июне активизировались мошенники, которые обманывают и зарабатывают на туристах. Однако дальше будет только хуже.
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«Стали появляться фейковые сайты, которые банально предлагают более дешевые услуги, но не оказывают их, а только берут деньги. Также появляется достаточно большое количество фишинговых ресурсов, с помощью которых мошенники стараются похитить платежную информацию россиян. Рост такой активности уже замечен», – отметил специалист.
«К середине лета мы увидим пик активности мошенников, которые обманывают туристов. Это связано с тем, что достаточно большая категория людей в этом отпускном сезоне, оценив стоимость поездок, будет ожидать горячих предложений и возможного снижения цен. А мошенники, в свою очередь, будут предлагать им якобы уникальные и выгодные туры. Сейчас мы видим только начало волны мошенничества, которая нас может ожидать», – добавил эксперт в беседе с radiosputnik.ria.ru.
Напомним, ранее россиянам рассказали, когда можно получить штраф за шины.