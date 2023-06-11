«Обманывают туристов»: названо время активизации мошенников и аферистов

Специалисты рассказали о наступлении опасного периода.

Оказалось, сезон аферистов еще впереди. В отечественном сегменте интернета уже в июне активизировались мошенники, которые обманывают и зарабатывают на туристах. Однако дальше будет только хуже.

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