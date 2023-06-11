Черный Водяной Кролик определил счастливчика года: кто по Восточному календарю не будет знать бед в 2023

Эзотерики рассказали, кому в этом году должно повезти.

Согласно Восточному календарю, рожденные в год Лошади в этом сезоне будут баловнями судьбы.

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В год Черного Кролика эти счастливчики испытают самый большой успех за последние десять лет. Рожденные в 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 смогут встретить свою вторую половинку. Наладятся дела и в карьере. Также этим людям удастся по-настоящему перезагрузиться.

К слову, настоящим судьбоносным днем для рожденных в год Лошади станет пятое августа. Об этом рассказали в rsute.ru.