Эти два аромата помогут вам завоевать внимание окружающих

Эксперты назвали два аромата, которые сделают вас привлекательнее.

Коуч по отношениям Лаура Вассер поделилась советами, которые помогут обратить на себя внимание.

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«Запахи часто вызывают воспоминания и пробуждают сильные чувства, которые могут повлиять на то, насколько привлекательным мы считаем человека», – отметила коуч.

Во-первых, эксперт посоветовала остановиться на аромате ванили. Этот запах у многих ассоциируется с выпечкой и сладостями. Он дарит ощущение комфорта, поэтому люди с ароматом ванили на коже манят.