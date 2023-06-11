Комары и мушки больше не побеспокоят: как приготовить отпугивающее насекомых средство

Стало известно, как избавиться от назойливых комаров и мушек в квартире.
Если не хочется использовать магазинные спреи от кровососущих насекомых, можно воспользоваться этим простым средством. К слову, средство от комаров вы можете приготовить сами.
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Вам понадобятся только два ингредиента. Стоит взять около 150 миллилитров воды и один грамм ванилина. Нужно смешать все в отдельной емкости, а после нанести прямо на кожу.
Очень важно не перепутать ванилин и ванильный сахар. Второе средство только привлечет насекомых. Об этом рассказали в беседе с mos-smi.com.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как ухаживать за растениями на даче, опираясь на лунный календарь.